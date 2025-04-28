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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Hamdi Dindirek, İbrahim Halil Aktürk, Erol Değirmenci, Fatih Çağlar Demirbaş, Halis Akyıldız  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Kentte, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ve artçıların ardından iki gün ara verilen okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında yoğunluk yaşanırken, ters istikamette ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik Maltepe'ye kadar sürüyor.

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TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar araçlar güçlükle seyrediyor.

Ankara istikametinde ise Çamlıca gişeleri öncesinde araç yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik Uzunçayır'dan itibaren, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Kozyatağı'ndan itibaren yavaş seyrediyor.

Avrasya Tüneli'nde de Acıbadem'den itibaren trafik etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı ve Çağlayan'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde, TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa-Kağıthane arasında araçlar ağır ilerliyor.

Okullarına ve işlerine gitmek için yolcuların yoğun olarak kullandığı ve aktarmaların yapıldığı Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Altunizade gibi metrobüs ve metro duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 63'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda yüzde 67 olarak ölçülüyor.

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