Kastamonu'da dağ köylerinde tarih kokan ahşap evler karla kaplandı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde özellikle dağ köylerinde bulunan kök boyalı ahşap evler, kar altındaki görüntüleriyle görsel şölen oluşturdu.
Kastamonu
Küre Dağları bölümünde bulunan ve birçoğu bir asrın üzerindeki ahşap evler, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede tarihi evler ve çevresini saran ormanlık alanlar güzel görüntü oluşturdu.
Yoğun kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara bölgenin doğal ve kültürel dokusunu ön plana çıkarırken, köyler adeta görsel şölen sundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.