Yaşam

Kastamonu'da dağ köylerinde tarih kokan ahşap evler karla kaplandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde özellikle dağ köylerinde bulunan kök boyalı ahşap evler, kar altındaki görüntüleriyle görsel şölen oluşturdu.

Kadir Yıldırım  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Kastamonu'da dağ köylerinde tarih kokan ahşap evler karla kaplandı Fotoğraf: Kadir Yıldırım/AA

Kastamonu

Küre Dağları bölümünde bulunan ve birçoğu bir asrın üzerindeki ahşap evler, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede tarihi evler ve çevresini saran ormanlık alanlar güzel görüntü oluşturdu.

Yoğun kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara bölgenin doğal ve kültürel dokusunu ön plana çıkarırken, köyler adeta görsel şölen sundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
