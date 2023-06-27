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Yaşam

Kastamonu'da bıçakçıların "kurban" mesaisi

Kastamonu'da bıçakçılar, taleplere yetişebilmek için arife gününde de mesai yapıyor.

Erkut Kargın  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Kastamonu'da bıçakçıların "kurban" mesaisi Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Kastamonu

Kentte Bakırcılar Çarşısı çevresinde faaliyet gösteren bıçakçılar bir yandan bıçakların satışını yaparken, diğer taraftan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor.

Kurban Bayramı'na bir gün kala taleplere cevap verebilmek için yoğun mesai harcayan ustalar, geç vakitlere kadar çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Bıçak bileme ustası Kemal Kırışoğlu, AA muhabirine, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için bir haftadır 17 saat civarı çalıştığını söyledi.

Hem bıçak sattığını hem de bıçak bilediğini belirten Kırışoğlu, "Bu sene daha çok yoğunluk var. Talep çok. Millet mağdur olmasın diye 3 sene önceki fiyatımdan, 10 liradan yapıyorum." dedi.

Ata Köz de özel bir taşla sulu bileme yaptığını ve bıçağın özelliğini yitirmediği dile getirerek, "Arife olmasına rağmen müşterilerimizi memnun edebilmek açısından çalışıyoruz. Bunun yanında dükkanımızda bulunan keser, bıçak, baltayı satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Adil Karamustafaoğlu ise yoğunluktan memnun olduğunu ifade ederek, "Kurban kesiminde bıçak çok önemli. Çünkü iyi kesmeyen bıçak hayvana can çekiştirir. O yüzden herkes bıçaklarını keskin hale getirirse kurban açısından iyi olur." dedi.

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