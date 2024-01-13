Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,540.30
BTC/USDT
42,701.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
logo
Yaşam

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetre ölçüldü.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde kar yağışı iki gündür etkisini sürdürüyor. Yağışın ardından merkezde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezine gelenler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor. Kartalkaya'da bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel ise tam doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, yağışla birlikte kar kalınlığının pistlerde 1,5 metreye yaklaştığını söyledi.

Avcı, yerli ve yabancı tatilcilerin Kartalkaya'ya ilgi gösterdiğini belirterek, "Tatilcilerin tercihi Kartalkaya'dan yana. Güzel bir sezon geçiriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü
Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı başladı
Şehit haberleri sanat dünyasını yasa boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü

Benzer haberler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı

Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı

Mücevher sektöründe ihracat rekoru

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
İstanbullular 2023'te en çok domates ve karpuz tüketti

İstanbullular 2023'te en çok domates ve karpuz tüketti
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 57,01 seviyesine geldi

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 57,01 seviyesine geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet