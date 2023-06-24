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Yaşam

Kars'ta kurbanlıkların tren raylarında tehlikeli pazar yolculuğu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kars'ta kurbanlıklarını tren raylarından geçirmeye çalışan besicinin koyunları, trenin çarpmasından son anda kurtarıldı.

Cüneyt Çelik, Ömer Tarsuslu  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Kars'ta kurbanlıkların tren raylarında tehlikeli pazar yolculuğu Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kent merkezinde Alparslan Mahallesi hemzemin geçidi yanında Kömür Tevzi mevkisinde Kurban Bayramı için kurulan pazar alanına köy ve besi çiftliklerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunuluyor.

Pazara hayvanlarını getiren bazı besicilerin tren raylarını kullanması zaman zaman tehlikeye yol açıyor.

Kurbanlıklarını Bülbül Mahallesi'nden pazara tren rayları üzerinden getirmeye çalışan besici İsmail Kaya, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'nin geçişine denk geldi.

Raylar üzerinde koyun sürüsünü gören makinist, fren yaparak koyunlara çarpmadan treni son anda durdurabildi.

Şehir merkezinde olması nedeniyle vatandaşların ilgi gösterdiği pazarda, besiciler alana sığmadıkları için zaman zaman tren hattında da satış yapılıyor.

Besici İsmail Kaya, AA muhabirine, Kağızman'dan hayvanları satmak için getirdiklerini söyledi.

Sürünün tren yoluna girmesiyle korku yaşadığını anlatan Kaya, "Tren geldi çok korktum, kaçtım hayvanları çeviremedim, yola girdi. Hayvanlar raya girince ben de çeviremedim, mecbur kaldım öyle sürdüm. Tren geldi sürünün önünde durdu. Kaptan treni durdurdu, durdurmasaydı hepsi ölecekti." diye konuştu.

Besici Zahit Şirin de pazara 30 küçükbaş kurbanlık getirdiğini belirterek, "Burada kurbanlık satıyoruz. 10 kurban sattık önümüzdeki günlerde inşallah hepsini satacağız. Tren de yanımızdan geçiyor, çok tehlikeli. Biraz önce bir arkadaşın koyunlarına çarpacaktı, son anda durdurdular." ifadelerini kullandı.

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