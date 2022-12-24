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Yaşam

Kars'ta kışın doğaya salınan atlar karlı arazide yaşam savaşı veriyor

Kars'ta kışın doğaya salınarak başı boş bırakılan atlar karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Cüneyt Çelik   | 24.12.2022
Kars'ta kışın doğaya salınan atlar karlı arazide yaşam savaşı veriyor Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Susuz ilçesinde bağlı Aygır Gölü yakınlarında 2 bin 300 rakımda, köylerden doğaya salınarak başı boş bırakılan atlar, Kars-Göle kara yolu kenarında yiyecek ararken görüntülendi.

Sis, kar ve soğuk havaya rağmen gruplar halinde dolaşan atlar, karın az olduğu bölgelerde yiyecek bulmaya çalışıyor.

Kar altında açık arazide yaşam savaşı veren atlar, çaresiz kalınca hava karardığında yine ölüme itildikleri köylere dönmeye çalışıyor.

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