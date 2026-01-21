Dolar
Yaşam

Kars'ta bazı köylerdeki vatandaşlar kara gömülen evlerine açtıkları tünellerden giriyor

Kars'ta bazı köylerde evleri kara gömülen vatandaşlar, açtıkları tüneller sayesinde konutlarına giriş yapıyor.

Cüneyt Çelik  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Kars'ta bazı köylerdeki vatandaşlar kara gömülen evlerine açtıkları tünellerden giriyor

Kars

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köylerde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Kar, merkeze bağlı Akdere köyünde de hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar kar nedeniyle evlerinin kapısını açamadı, kimisi de evlerine camdan girerek kapılarının önünde biriken karlardan tüneller açtı.

Yoğun yağışın ardından kara gömülen bazı evler "kutupları" aratmadı.

