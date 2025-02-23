Karın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'yi tercih etti
Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Kocaeli
Hafta içinde etkili olmaya başlayan karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, hafta sonu Kartepe'de yoğunluk oluşturdu.
Kar kalınlığının 140 santimetre ölçüldüğü Kartepe Kayak Merkezi'nde tüm pistler kayakseverlere hizmet verdi.
Sisli Vadi bölgesinde yerli ve yabancı turistler kızak ve şambrellerle kayarak eğlendi.
Bölgeye çıkan yollarda yoğunluktan dolayı zaman zaman araç kuyrukları oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.