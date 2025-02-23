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Yaşam

Karın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'yi tercih etti

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Sefa Tetik, Tahir Turan Eroğlu  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Karın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'yi tercih etti Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Hafta içinde etkili olmaya başlayan karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, hafta sonu Kartepe'de yoğunluk oluşturdu.

Kar kalınlığının 140 santimetre ölçüldüğü Kartepe Kayak Merkezi'nde tüm pistler kayakseverlere hizmet verdi.

Sisli Vadi bölgesinde yerli ve yabancı turistler kızak ve şambrellerle kayarak eğlendi.

Bölgeye çıkan yollarda yoğunluktan dolayı zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

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