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Yaşam

Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak

Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, yarın zirve yaparak karanlık gökyüzünü aydınlatacak.

Dilara Karataş  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak nasa.gov

Cape Canaveral

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.

NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.

Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.

Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.

Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

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Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak

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