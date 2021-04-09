Karagöz ve Hacivat oyunuyla kırsalda yaşayan çocuklara Kovid-19 tedbirleri anlatılıyor
Elazığ'da Valilikçe oluşturulan ve köyleri gezen "mobil etkinlik tırı"nda görevli gençler, salgına karşı bilgilendirdikleri çocukları çeşitli etkinliklerle de eğlendiriyor.
Elazig
Elazığ Valiliği tarafından oluşturulan "mobil etkinlik tırı" köy köy gezerek çocukları Karagöz Hacivat oyunu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyulması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendiriyor.
Valilik bünyesinde hizmet veren mobil etkinlik tırı salgından etkilenen çocuklara moral ve motivasyon sağlamak, onları tedbirlerle ilgili bilgilendirmek için kilometrelerce yol katederek, köylere ulaşıyor.
Tırda görev yapan Ar-Ge biriminde görevli gençler, Türkiye'nin kültürel değerlerinden Karagöz ve Hacivat oyununu salgın sürecine uyarlayarak sahneliyor.
Köy çocuklarıyla buluşan gençler, salgına karşı bilgilendirdikleri çocukları çeşitli etkinliklerle de eğlendiriyor.
Gençlerin, Elazığ'ın Şahinkaya köyündeki Şahinkaya İlkokulunda düzenlediği etkinlik de beğeniyle izlendi.
"14 kuralı anlatıp, zihinlerine işliyoruz"
Etkinliğin Ar-Ge biriminde görevli gençlerden Erhan Eğit AA muhabirine, çocukları dünyayı etkisi altına alan salgına karşı koruyup, bilgilendirmek için yola çıktıklarını söyledi.
Eğit, kontrollü sosyalleşmeye katkı sunmak istediklerini dile getirerek, "Çocuklar için geleneksel oyunlarımızdan Hacivat ve Karagöz'ü sergiliyoruz. Hacivat ve Karagöz'ü canlandırıyoruz, 14 kuralı anlatıp, onların zihinlerine işliyoruz." dedi.
Hacivat ve Karagöz oyununu 10 köy okulunda sahneleyeceklerini belirten Eğit, şehir merkezinde yaşayan çocukların sosyal aktivetelere daha rahat ulaştığını, bu nedenle kırsaldaki çocuklara yönelik etkinlik yaptıklarını anlattı.
Eğit, köylerde çocuklara valilikçe hazırlanan maske ve dezenfektanları da dağıttıklarını kaydetti.
"Beraber gülüp beraber eğleniyoruz"
Tiyatro oyuncusu Mahmut Yıldırım da köy köy gezip çocuklarla buluştuklarını, her etkinlikte temizliğe dikkati çektiklerini ifade etti.
"Salgın tedbirleri olan 14 kuralımızı Hacivat ve Karagöz'ün kendi üslubuyla anlatmaya çalışıyoruz." diyen Yıldırım, onları eğlendirip, güldürürken, salgın ile mücadeleyi de öğretmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Yıldırım, "Beraber gülüp beraber eğleniyoruz. Çocukları eğlendirerek salgından korunmalarını sağlamak güzel." diye konuştu.
"Salgın ile ilgili bizlere bilgi verdiler"
Öğrencilerden Asmin Kaptan, uzun zamandan sonra ilk defa eğlenme fırsatı bulduğunu söyledi.
Kaptan, "Ağabey ve ablalarımız bizlere oyunlar oynattı. Hacivat ve Karagöz gösterisi yaptılar. Yaşadığımız salgınla ilgili bizlere bilgi verdiler. Arkadaşlarımla eğlenceli vakit geçirdik. Çok mutlu olduk. Vali amcamıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İnci Pelin Kaldı da tiyatro gösterisini çok beğendiğini, çok eğlendiklerini belirtti.
Salgından korunmak için 14 kuralı öğrendiklerini vurgulayan Kaldı, etkinlik için teşekkür etti.
Sarya Akar ise etkinliğin güzel geçtiğini dile getirerek, "Dans ettik, salgınla ilgili bize bilgi verdiler. Çok mutlu olduk." dedi.
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