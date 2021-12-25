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Yaşam

'Karadeniz'in incisi' Amasra kar yağışıyla beyaza büründü

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenen Bartın'ın Amasra ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Selim Bostancı   | 25.12.2021
'Karadeniz'in incisi' Amasra kar yağışıyla beyaza büründü Fotoğraf: Selim Bostancı / AA

Bartın

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü ilçede, kar yağışının ardından Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Büyük Liman, Küçük Liman ve kalenin içinde yer alan Boztepe Mahallesi'nde güzel manzara oluştu.

Kumsalların ve balıkçı teknelerinin de beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, yoğun kar yağışıyla oluşan eşsiz manzara drone ile görüntülenirken çevredekilerce de cep telefonlarıyla kaydedildi.

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