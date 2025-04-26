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Erciyes'e nisan ayında kar yağdı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, nisan ayında kar yağdı.

Muhammed Kısır  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Erciyes'e nisan ayında kar yağdı

Kayseri

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Sisin de etkili olduğu Erciyes Dağı'nda, kar yağışı 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.

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