Erciyes'e nisan ayında kar yağdı
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, nisan ayında kar yağdı.
Kayseri
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Sisin de etkili olduğu Erciyes Dağı'nda, kar yağışı 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.
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