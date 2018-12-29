Karadeniz'in hırçın sularında asayiş Ayşe kaptandan soruluyor

Fotoğraf: AA/Recep Bilek

SAMSUN - RECEP BİLEK

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli bot kaptanı Ayşe Okyak, denizdeki asayiş olaylarına müdahale ediyor.

Pek çok kadın çalışandan farklı bir mesleği olan Okyak, mesai saatlerinde Karadeniz'in hırçın sularında bot kullanıyor. Evli ve iki çocuk annesi 25 yıllık polis memuru Okyak, bot kaptanı olarak 5 yıldır görevini başarıyla sürdürüyor. Okyak'ın, Karadeniz Bölgesi'nde emniyette görevli tek kadın bot kaptanı olduğu belirtiliyor.

Kaptan Ayşe Okyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1995 yılında Samsun'da polis meslek yüksekokulunu bitirdikten sonra Rize'de trafik polisi olarak göreve başladığını söyledi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde şark görevini yaptıktan sonra 2004 yılında Samsun'a döndüğünü ifade eden Okyak, "O tarihten itibaren Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görev yapmaktayım. Polislik zor ve fedakarlık isteyen bir meslek. Mesleğimi çok seviyorum, severek yaptığım bir iş." dedi.

Giresunlu olduğuna, denizle iç içe büyüdüğüne işaret eden Okyak, denizi çok sevdiğini vurguladı.

Uzun yıllar Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra deniz araçlarını ve denizi tanıma fırsatı olduğunu anlatan Okyak, şöyle devam etti:

"Bende deniz bir tutku haline geldi. O yüzden öğrenmek istedim. O dönem polis bot kaptanlığı yapan ağabeyimizden yardım aldım. Amirlerimizin desteğiyle de öğrendim. Daha sonra da bunun belgelerini aldım. Beş yıldır da Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde polis bot kaptanı olarak görev yapmaktayım. Görevimiz, öncelikle denizde olan asayiş olaylarına müdahale etmek. Kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili olarak da denizde görev yapıyoruz."

Yunusları kurtardı

Karadeniz'in dalgalarının hırçın olduğunu, zaman zaman zor anlar yaşadıklarını ifade eden Okyak, tüm zorluklarına rağmen, yaptığı işin üstesinden geldiğini aktardı.

Botla tek başına ilk denize açılma deneyimini de anlatan bot kaptanı, şunları kaydetti:

"Limanda dolaşırken yunus sürülerinin liman içine girdiğini gördüm. O dönemde limanda yoğun bir gemi trafiği vardı. Gemilerin yunuslara zarar verebileceği düşüncesiyle endişelendim. 'Ne yapabiliriz?' diye düşündüm. Uzun süre limanda kaldılar, yolunu bulup dışarı çıkamadılar. O zamana kadar hiç yalnız bot kullanmamıştım. O gün tüm cesaretimi toplayarak yanıma başka bir arkadaşımı alıp denize çıktım. Bir saatlik bir çalışma sonucunda yunus balıklarının liman dışına çıkışını sağladık. İlk yalnız bot kullanma deneyimim bu şekilde oldu."