Karadeniz'de dolaşan yunus dronla görüntülendi
Sinop'un Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkeli ilçesi açıklarında bir yunus, dronla görüntülendi.
Sinop
İlçe Limanı açıklarında bir yunus, su yüzeyinde görüldü.
Bir süre denizde oynayan yunus, daha sonra gözden kayboldu.
Yunus, dronla görüntülendi.