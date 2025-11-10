Dolar
Yaşam

Karadeniz'de dolaşan yunus dronla görüntülendi

Sinop'un Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkeli ilçesi açıklarında bir yunus, dronla görüntülendi.

Ramazan Özcan  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Sinop

İlçe Limanı açıklarında bir yunus, su yüzeyinde görüldü.

Bir süre denizde oynayan yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Yunus, dronla görüntülendi.

