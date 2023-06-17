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Yaşam

Karabük'te jandarma ekipleri sürünün güvenli geçişi için trafiği durdurdu

Karabük'te jandarma ekiplerinin sağanak sırasında sürünün yoldan geçmesine yardım etmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Orhan Kuzu  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Karabük'te jandarma ekipleri sürünün güvenli geçişi için trafiği durdurdu

Karabük

Eflani-Pınarbaşı kara yolunda devriye gezen jandarma ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yer aldığı sürünün yoldan geçmeye çalıştığını fark edince ekip aracıyla trafiği kontrollü kapattı.

Ekipler, hayvanların güvenli şekilde geçişinin ardından trafiği normale çevirdi.

Sürünün sahibi jandarma ekibine teşekkür etti.

Sürünün yoldan geçişi bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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