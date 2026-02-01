Dolar
Yaşam

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Nalbant Geçidi dronla görüntülendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki yaklaşık 2 bin 100 rakımlı Nalbant Geçidi'nde, ekiplerin yol açma ve kar küreme çalışmaları dronla görüntülendi.

Sait Çelik  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Nalbant Geçidi dronla görüntülendi Fotoğraf: Mehmet Doğan/AA

Yozgat

Karayolları ekipleri, yoğun yağışın ardından bazı noktalarda kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yol açma ve kar küreme çalışmaları dronla görüntülendi.

Sürücüleri de uyaran ekipler, yola zincirsiz çıkmamalarını istedi.

