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Yaşam

Kapadokya'da ilk 8 ayda rekor ziyaretçi sayısına ulaşıldı

Kapadokya yılın ilk 8 ayında 2 milyon 545 bin 33 turist ağırlayarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı "altın yıl" olarak kabul edilen 2019'un aynı dönemini geride bıraktı.

Alpaslan Körükcü, Dilaver Can   | 03.09.2022
Kapadokya'da ilk 8 ayda rekor ziyaretçi sayısına ulaşıldı

Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre peribacaları, sıcak hava balonları, vadileri ve kayadan oyma otelleriyle dünyaca ünlü Kapadokya'yı, 2022 yılının ilk 8 ayında 2 milyon 545 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ağustosta ise turizm merkezinde 652 bin 921 ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Ağustosta en fazla ziyaretçiyi 215 bin 200 kişi ile Hacıbektaş Veli Müzesi çekti. İkinci sırada 125 bin 795 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi, üçüncü sırada ise 118 bin 424 kişi ile Zelve Ören Yeri yer aldı.

Kapadokya'yı tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı "altın yıl" olarak kabul edilen 2019'un ilk 8 ayında 2 milyon 522 bin 378, ağustosta ise 566 bin 33 turist ziyaret etmişti.

Balon turlarına ağustosta 88 bin 244 turist katıldı

Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Temsilciliği verilerine göre, peribacaları, doğal kaya oluşumları, mağara otelleri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve yer altı şehirleriyle tanınan Kapadokya bölgesinde ağustosta 4 bin 241 sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi.

Bölgeyi ziyaret edenlerden 88 bin 244'ü sıcak hava balon turuna katılarak, peribacalarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izleme fırsatı buldu.


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