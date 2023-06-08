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Yaşam

Kadın kasap hizmeti ve güler yüzüyle tercih edilen esnaftan biri oldu

Konya'da bir iş yerindeki "eleman aranıyor" yazısıyla hep ilgi duyduğu kasaplık mesleğine adım atan 28 yaşındaki Ülkü Mariye Yentürk, iki yıl önce açtığı dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.

08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Kadın kasap hizmeti ve güler yüzüyle tercih edilen esnaftan biri oldu Fotoğraf: Fatih Arslan / AA

Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 7 yıl önce mezun olan Yentürk, kendi işini yapmak için bir araştırma içine girdi.

Bu süreçte bir kasap dükkanında "eleman aranıyor" yazısını gören ve o gün işe başlayan Yentürk, zamanla kendisini geliştirerek 4 yılda mesleğinde ustalaştı.

Karapınar ilçesinde açtığı dükkanında iki yıldır müşterilerine hizmet veren Yentürk, verdiği hizmet ve güler yüzüyle kısa sürede tercih edilen esnaftan biri oldu.

Azmi ve çalışkanlığıyla ön yargıları kırdı

Mesleğinde kendisini kanıtladığını düşünen Yentürk, AA muhabirine, üniversite yıllarından önce milli judocu olduğunu söyledi.

Profesyonel olarak 9 yıl bu sporu yaptığını, 2008-2009 yıllarında bir Türkiye ikincisi, iki kez de Türkiye üçüncüsü olduğunu belirten Yentürk, spor hayatını üniversite okumak için 2012'de noktaladığını dile getirdi.

Yentürk, üniversite mezunu olduktan sonra bir iş yerindeki "eleman aranıyor" yazısıyla mesleki yaşantısına yön verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlk başta tezgahtarlık veya paketleme bölümünde çalışacağımı düşünmüştüm ama her şeyi öğrenmeye başladım. Zaten öncesinden de ilgi duyduğum kasaplık çok hoşuma gitti. Daha sonra iş yerimi açtım. İş yerini ilk açtığımda çevremdekilerin eleştirisiyle karşılaştım. Kasaplık erkeklerin yapabileceği bir meslek olarak biliniyor. 'Üç ayda dükkanı kapatırsın, elinin hamuruyla erkek işine karışma.' gibi tepkilerle karşılaştım ancak bu düşünceleri kararlılığımla yıktım ve başardım. Bir kadın isterse her şeyi yapar. Dananın etini kemiğinden ayırıyorum. Kuzu parçalamasını, sucuğu ve diğer çeşitlerin hepsini kendim yapıyorum."

Zor olsa da işini çok sevdiğini anlatan Yentürk, "Kuzuyu kısa sürede parçalıyorum. Bulunduğum yerde tek kadın kasap olmamdan dolayı müşteriler çok şaşırıyor. Özellikle kadın müşterilerim, bir kadın esnafla muhatap olmaktan çok memnun." dedi.

Müşterilerden Cengiz Akyıldız da Ülkü Mariye Yentürk'ün hazırladığı etleri çok beğendiğini belirterek, "Gönül rahatlığıyla tüm yakınlarım ve dostlarıma etlerini buradan almalarını söylüyorum. Hepimiz memnunuz. Temizlik ve güven çok önemli. Demek ki bir kadın kasap da en iyisini yapabiliyor." ifadesini kullandı.

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