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Yaşam

İzmirli öğrenciler tatili yarıda kesip depremzede çocuklara oyuncak yaptı

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 20 öğrenci, okulun atölyesinde atık malzemeden yaptıkları oyuncakları deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderdi.

Tezcan Ekizler   | 29.01.2020
İzmirli öğrenciler tatili yarıda kesip depremzede çocuklara oyuncak yaptı

İzmir

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 20 öğrenci, bölgedeki çocukların yüzlerini güldürebilmek için harekete geçti. 

Çocukların oyuncaklarının enkazda kaldığını düşünen 20 öğrenci, minik yüreklerin yüzlerini biraz olsun güldürebilmek için tatillerini yarıda keserek okularındaki atölyede bir araya geldi.

Bölgeye oyuncak gönderme isteklerini okul yönetimine ileten öğrenciler, tüm günlerini okullarında geçirerek 3 günde farklı boyutlarda atık malzemelerden oyuncak yaptı.

Öğrenciler, oyuncakların yanı sıra, evlerinde kullanmadıkları kıyafetleri ve harçlıklarından aldıkları gıda maddelerini de kolilere koyarak deprem bölgesine gönderdi.

Öğrencilerden Emine Gül Köylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yiyecek İçicek Hizmetleri Bölümünde eğitim gördüğünü, depremin ardından okullarındaki farklı bölümlerde eğitim gören arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde böyle bir çalışmaya başlama kararı aldıklarını anlattı.

Türkiye'nin bir kez daha ne kadar büyük bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Köylü, şunları kaydetti:

"Herkes deprem bölgesine bir şekilde yardım etmek için o günden bu yana seferber oldu. Biz de arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yapmak için karar verdik. Okul idaremizde bizi kırmadı. Tatil olmasına rağmen bizim için atölyeleri açtı. Yanımızda oldular. Acı olayı biz de yaşayabilirdik. Onlara uzak olsak da yaptığımız oyuncaklar ve topladığımız yardımlarla bir nebze de olsa onların yanında olmaya çalışıyoruz. Beni en çok enkazlarda babaların çocuklarını korumak için kendilerini hiç düşünmeden feda etmeleri oldu. Arkadaşlarımız da çocuklar için oyuncak yaptı. Onların acılarını bir parçada olsa gönderdiğimiz oyuncakla unutturmak istiyoruz. En kısa sürede Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizi okulumuzda ağırlamak isteriz."

Ecem Erel de çocuk gelişimi bölümünde okuduğunu, depremden en çok çocukların etkilendiğini dile getirerek, "3 gün gibi kısa sürede yaptığımız el işi oyuncaklarla depremin olumsuz etkilerini onların yüzlerinden ve hafızalarından silmek istiyoruz. Çocuklar için oyuncak demek hayal dünyası demek. Biz gönderdiğimiz oyuncaklarla onların hayal dünyasının gelişmesini ve mutlu olmalarını istiyoruz. Onlar için oyuncak yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki onlara biraz da olsa o kötü olayı unutturalım." diye konuştu.  

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