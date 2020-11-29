Euro
9.35
Dolar
7.81
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İzmirli meslek lisesi öğretmenleri 'arıtmatik siperlik' tasarladı

İzmir'in Buca ilçesinde bir grup öğretmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında "arıtmatik siperlik" tasarladı.

Halil Fidan   | 29.11.2020
İzmirli meslek lisesi öğretmenleri 'arıtmatik siperlik' tasarladı Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İzmir

Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri alanı öğretmenleri İsmet Aslan, Fatih Akgün ve Hacı Murat Özkılınç, Kovid-19 sürecinde bir araya gelerek Ar-Ge grubu oluşturdu. 

Siperlik konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran öğretmenler, 2 aylık süre sonunda hepa filtre ve ultraviyole ışınlarla havayı arındıran, bluetooth kulaklık özelliğine sahip şarj edilebilen bir siperlik geliştirdi.

Patent başvurusu yapılan, ayrıca siperlik nedeniyle kapalı kalan yüze ve gözlere hava vererek ferahlamayı sağlayan ürünün piyasaya sunulması amaçlanıyor.

İsmet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs süreciyle birlikte maske gibi siperliğin de çokça tercih edildiğini belirterek, bu ürünlerin, hayatın her alanında kullanılmaya başlandığını belirtti.

Bu çerçevede kendilerinin farklı ve faydalı bir ürün ortaya koymak adına söz konusu siperliği tasarladıklarını ifade eden Aslan, şunları söyledi:

"Diğer siperliklerden farklı olarak havayı hepa filtreden geçirip arıtıyor, sonra ultraviyole ışın tekniği ile ikinci bir arıtma tekniği kullanıyor ve kullanıcıya arıtılmış temiz hava sunuyor. Siperlik, tam otomatik olup üzerinde yazılımsal ve donanımsal elektronik devreler bulunmaktadır. Ürünün üzerinde bluetooth kablosuz haberleşme ünitesi, kullanıcının iş yaparken serbest şekilde haberleşmesini sağlar. Siperlik üzerinde mesafeyi algılayan sensör yardımıyla sosyal mesafe korunmaktadır. Üzerindeki termal sıcaklık sensörü, kullanıcının vücut sıcaklığını ölçerek, önündeki ekranda karşıdaki insanlara göstermektedir. Karanlık ortamlarda siperliğin üzerindeki sensör, karanlığı algılayarak siperlik önündeki ışık kaynağı ile fener özelliği olacaktır. Ayrıca bunların yanı sıra siperliğin en önemli özelliği, önündeki şeffaf kısmın buhar yaparak görüşü engellemesini ortadan kaldırmaktadır. Ürünün aynı zamanda kendi kendini arındırma özelliği mevcuttur."

Aslan, özellikle sağlık ve eğitim çalışanları gibi toplu yaşam alanlarındaki herkesin arıtmatik siperlikten yaralanabileceğini sözlerine ekledi.

Aynı zamanda okul müdürü olan Hacı Murat Özkılınç da koronavirüs sürecinde ülke genelinde meslek liselerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Bu anlamda kendilerinin de sürece katkı sunma adına, başta 3D yazıcıları kullanarak yaklaşık bin siperlik hazırlayıp sağlık çalışanlarına dağıttıklarını belirten Özkılınç, "Meslek liselerinin farkını ortaya koyabilmek için neler yapılabiliriz, diye tartıştık ve Ar-Ge çalışmalarından sonra farklı bir ürün ortaya çıkarabildik. Bu arıtmatik siperliğin dünyada başka bir örneği yok. Bunun özellikle sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştıracağına inanıyorum." dedi.

Özkılınç, arıtmatik siperliğin yanı sıra evrak arındırma cihazı, bankamatik ve asansör tuşlarını arıtan arıtmatik robot, merkezi klima sistemleri hava arındırma ünitesi ile çamaşır arındırma makinesi tasarladıklarını kaydederek, bu anlamda kendilerine destek veren il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise yeni tip koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında kentteki meslek liselerinin çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza vaka sayılarının artışını engelliyor
'Kovid-19 savaşçısı' hemşirelerden vatandaşlara duyarlılık çağrısı
'15 gün hiç kıpırdamadan yattım'
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşürleri tüm illere gönderildi
Kovid-19 salgını zatürre kaynaklı ölümleri artırdı

Benzer haberler

İzmirli meslek lisesi öğretmenleri 'arıtmatik siperlik' tasarladı

İzmirli meslek lisesi öğretmenleri 'arıtmatik siperlik' tasarladı

Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza vaka sayılarının artışını engelliyor

Sırp Ortodoks Kilisesi salgın tedbirlerine uymamanın bedelini ağır ödedi

'15 gün hiç kıpırdamadan yattım'

'15 gün hiç kıpırdamadan yattım'
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşürleri tüm illere gönderildi

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşürleri tüm illere gönderildi
Kovid-19 salgını zatürre kaynaklı ölümleri artırdı

Kovid-19 salgını zatürre kaynaklı ölümleri artırdı