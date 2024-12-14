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Yaşam

İzmir'de Suriyeli kadın, Baas rejiminin devrilmesini "Hür doğdum, hür yaşarım" şarkısıyla kutladı

İzmir'de yaşayan Suriyeli kadın, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini, iş yerindeki arkadaşlarıyla "Hür doğdum, hür yaşarım" şarkısını söyleyerek kutladı.

Fırat Özdemir  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
İzmir'de Suriyeli kadın, Baas rejiminin devrilmesini "Hür doğdum, hür yaşarım" şarkısıyla kutladı

İzmir

Çalıştığı iş yerine üzerinde mum bulunan kekle gelen Suriyeli kadının, rejimin devrilmesini kutladığı anlar, çevresindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan video, çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

Videoda kadın, iş arkadaşlarına "Bu bizim gerçek kutlamamız. Biz sonunda 60 yıldan sonra özgür olduk. Ve artık hiçbir Suriyeli mülteci değil. Bir Suriyeli mülteci sadece Esed'dir. Biz şimdi özgürüz." ifadelerini kullanıyor.

Daha sonra "Hür doğdum hür yaşarım, kime ne kime ne? Köle miyim sana ben, sana ne sana ne?" sözlerini içeren şarkıyı seslendiren kadının, iş arkadaşları da alkışlarla kutlamaya katılıyor. Gözyaşı döken kadın ve iş arkadaşları, ardından birbirlerine sarılıyor.

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