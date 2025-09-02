Dolar
Yaşam

İzmir'de fabrika bahçesinde yaralı bulunan kızıl geyik, iyileşerek sürüsüne kavuştu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan kızıl geyik, iyileşmesinin ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki geyik sürüsüne dahil edildi.

Fırat Özdemir  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
İzmir'de fabrika bahçesinde yaralı bulunan kızıl geyik, iyileşerek sürüsüne kavuştu

İzmir

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Paşa" adı verilen 7 yaşındaki erkek kızıl geyiğin yaklaşık 1 yıllık tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı.

Yeni yaşam alanına hızlı uyum sağlayan 250 kilogram ağırlığındaki "Paşa", parktaki 15'i dişi 28 geyiğin arasına bırakıldı.

"Sürü liderliğine aday"

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner hekim Duygu Aldemir, geyiğin ayağında ateşli silah yarası olması üzerine başladıkları tedavinin uzun sürdüğünü belirtti.

Ayağındaki kırığın zaman içinde doğada kötü şekilde kaynadığını anlatan Aldemir, "Ayak deformasyonu vardı. Ayağında bulunan saçmaların çıkarılması için tüm tedavi yöntemlerini araştırdık ve farklı hastanelerden de görüş aldık. 'Paşa'nın hayatını riske atmamak için bu şekilde yaşamasının daha sağlıklı olacağını belirledik. Ayağı bu haldeyken hayata adapte olabildiğini gördük çünkü bu denli ağır ve büyük hayvanlara yönelik yapılacak operasyonlar, avantajdan çok dezavantaj yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Aldemir, "Paşa"nın diğer geyiklerle birlikte hayatını doğal yaşam parkında sürdüreceğini aktararak, şunları paylaştı:

"Geyik sürülerinde yaşlarına ve boynuzlarının büyüklüğüne göre sürü içerisindeki hiyerarşileri şekilleniyor. 'Paşa' da büyük ve heybetli boynuzlara sahip bir erkek olduğu için sürü liderliğine aday. 'Paşa'nın ateşli silahla vurulduğuna dikkati çekmek istiyorum. Hayvanların doğada yaşama özgürlüklerini elinden alıyoruz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Yaban hayatı içerisindeki canlılar, hobi amacıyla vuracağımız hayvanlar değil. Onların yaşam hakkı var. Yaşam haklarına bu şekilde saldırmamız doğru değil."

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 7 Ekim 2024'te organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın bahçesinde yaralı halde kızıl geyik bulunmuştu.

