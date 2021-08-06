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Yaşam

İzmir ve Antalya'da görevli itfaiyeci kardeşler Manavgat'taki yangında birlikte mücadele etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinde görevli kadın, İzmir'de çalışan itfaiyeci kardeşiyle orman yangınlarına karşı birlikte mücadele verdi.

Ayşe Yıldız   | 06.08.2021
İzmir ve Antalya'da görevli itfaiyeci kardeşler Manavgat'taki yangında birlikte mücadele etti

Antalya

Antalya itfaiyesinde çalışan 24 yaşındaki Nurhan Erol ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinde görev yapan 22 yaşındaki kardeşi Arjin Erol, Manavgat'taki orman yangınlarına müdahale etti.

Mola verildiğinde birbirlerine sarılarak hasret gideren Erol kardeşler, meslektaşlarını duygulandırdı.

İki kardeş, yangının kontrol altına alınmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile de görüştü.

İtfaiyeciliğin baba mesleği olduğunu belirten Nurhan Erol, itfaiyeci olan babası İlhan Erol'u 2017'de kaybettiklerini söyledi.

Hem babalarının mesleğini sürdürmek hem de hayallerini gerçekleştirmek için itfaiyeci olduklarını anlatan Erol, "Babamızın hikayeleriyle büyüdük. Manavgat yangını çok büyüktü. Söndürme çalışmalarında aktif görev aldık. Hayat kurtarmanın, bir can kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birbirimizi çok özlemiştik. Yangın bizi buluşturdu. Farklı alanlarda çalıştığımız için aklım hep ondaydı." ifadelerini kullandı.

Arjin Erol ise yangını duyunca yola çıktıklarını, ablasıyla buluşmaktan dolayı da mutlu olduğunu dile getirdi.

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