Yaşam

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın jaguarı Juliet öldü

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan jaguar Juliet, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldü.

Hüseyin Bağış  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın jaguarı Juliet öldü Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamayada, ileri yaşı nedeniyle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguarda Ocak ayının başında solunum sıkıntısı fark edildi.

Jaguara oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler başlatıldı.

Veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen Juliet öldü.

Fransa'da doğan Juliet'in yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiği, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir'e getirildiği kaydedildi.


