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Yaşam

İstanbullular bayram tatilinde millet bahçeleri ve sahillere akın etti

Kurban Bayramı tatilinde kenti gezen İstanbullular, park, millet bahçeleri ve sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Gökçe Karaköse, Ali Cevahir Aktürk, Hasan Hüseyin Kul, Abdülkerim Güzel  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
İstanbullular bayram tatilinde millet bahçeleri ve sahillere akın etti Fotoğraf: Cemal Yurttaş - AA

İstanbul

Bayramın son gününde sıcak havalardan etkilenen vatandaşlar, park ile millet bahçelerinin yanı sıra sahillere akın etti.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde piknik yapmaya gelenler doğal gazlı ızgarada yiyeceklerini pişirirken çocuklar da hamakta sallanıp top oynadı.

Millet bahçesi giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu oluştu.

Van'dan İstanbul'a tatil için gelen Tacettin Ortasaç, çevresindekilerin kendilerine gezmek için Ümraniye Millet Bahçesi'ni önerdiğini söyledi.

Bayramın güzel geçtiğini dile getiren Ortasaç, "Bir hafta daha buradayız. Kurban etlerini dağıttık sonra Eminönü’ne ve Eyüpsultan’a gittik. Biraz daha gezip, kafa dinleyip gideceğiz." dedi.

Millet bahçesindeki doğal gazlı ızgaralarda yiyeceklerini pişiren Hasan Metin, sabah erkenden buraya geldiklerini anlattı.

Mekanın ve imkanların çok güzel olduğunu belirten Metin, "Ailece eğleniyoruz. Bayram kısa ve öz geçti. Akraba ziyaretleri, mangal ve piknik derken bayram bitti. Izgarada tavuk revaçta. Doğal gazlı ızgarada pişirmek daha kolay, teknolojinin imkanlarından yararlanmak lazım." diye konuştu.

25 yıllık dargınlık mangalın etrafında sona erdi

Millet Bahçesinde ailesiyle piknik yapanlardan Erdal Baş ise buraya 25 yıldır küs olduğu eniştesiyle geldi.

Baş, "Dargınlık bugün sona erdi, ilk defa Kurban Bayramı'nda bir araya geldik. Doğada biricik eniştemle mangalın sıcaklığıyla aramızdaki buzları erittik. Bizim için çok hayırlı bir bayram oldu. Bu bayramın bana en büyük hediyesi eniştemle bir araya gelmek oldu." diye konuştu.

Üsküdar'a gelen vatandaşlar, Boğaz manzarası eşliğinde yürüyüş yapmayı tercih etti.

Bazı vatandaşlar banklar ve kafelerde otururken çok sayıda kişi denize oltalarını atıp balık tuttu.

Salacak'ta birçok kişi denize girip serinlerken kimi güneşlendi kimi de kanoyla denize açıldı.

Sahil hattı boyunca araçların da sağlı sollu yoğun olarak park edildiği görüldü.

Olta balıkçısı Halit Demir, "Denizde balık yok ama vakit geçirmek için geliyoruz. Sık sık buradayım. Tatil olunca millet hemen buralara geliyor. Her taraf dolu. Her gün böyle olmuyor, akşamüstü daha da kalabalık olur." ifadelerini kullandı.

Salacak'ta denize giren 70 yaşındaki Mehmet Yazıcı ise "Bayram harika geçiyor. Denizimiz güzel, tertemiz su. Tarihi Yarımada karşımızda, Kız Kulesi burada. Bundan daha güzel ne olabilir? Mavi değil, masmavi bayrak lazım buraya. Ben 5 senedir her gün buradayım." dedi.

Ayrıca, Üsküdar İskelesi'nde Eminönü-Karaköy seferi yapacak vapurlarda yolcu yoğunluğu yaşandı.

İskelede Boğaz turu yapmak için tekne bekleyenler sıra oluşturdu.

Yerli ve yabancı turistler, eşsiz Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çektirdi.

Güneş Plajı'nda yoğunluk

Bayram tatilinde yoğunluğuyla dikkati çeken Bakırköy Florya'daki Güneş Plajı'nda durum bugün de değişmedi.

Plajda denize girip serinleyen vatandaşlar, güneşlenmeyi ihmal etmedi.

Yeşilköy'de ailesiyle piknik yapan vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirdi.

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Büyükçekmece'deki sahile geldi.

Bazı vatandaşlar denize girip güneşlenirken bazıları da sahilde yürüdü.

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