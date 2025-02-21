Dolar
36.41
Euro
38.17
Altın
2,935.47
ETH/USDT
2,806.60
BTC/USDT
98,797.00
BIST 100
9,540.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
logo
Yaşam

İstanbul'da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı

İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışının tadını, tatili fırsat bilen çocuklar çıkardı.

Ekip  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
İstanbul'da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı

İstanbul

Kentte kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesini fırsat bilerek karda eğlenen çocuklar, beyaza bürünen mahalle ve sokaklarda kar topu oynayıp, kayak yaptı.

Kar yağışı sonrası Üsküdar, Zeytinburnu, Çekmeköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de renkli görüntüler oluştu.

Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelerek vakit geçiren çocuklar, naylon poşetlerle karda kayarak eğlenirken, bazıları da aileleriyle kardan adam yaptı.

AA muhabirine konuşan üniversite öğrencisi Kemal Hacıer, okulların tatil olması nedeniyle yeğenleriyle karın keyfini çıkarmaya geldiklerini, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Kar tatilini fırsata çeviren Başakşehirli çocuklar da evlerinden getirdikleri kovaları kullanarak iglo inşa etti.

Ortaokul öğrencisi Bahtiyar Kızılkaya, "Kar topu oynuyoruz, çok mutluyuz. İnşallah bir iki hafta tatil olur. İglo yapıyoruz hep beraber, umarım yıkılmaz. Kardeşim, arkadaşlarımız, komşularımız hep birlikte oynuyoruz." diye konuştu.

Melike Erva Çitil de,"İki takıma ayrıldık. Burada kardan evler yapıyoruz. Güzel oldu tatil olunca. Eğleniyoruz, kahvaltı yapıp iniyoruz, akşama kadar oynuyoruz." dedi.

Karın tadını yalnızca çocuklar değil, kediler de çıkardı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bir kedinin kar tanelerini patileriyle zıplayarak yakalamaya çalıştığı anlar, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davaya başlandı
Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı
MASAK, bir döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında tarafların izini adım adım sürdü
34. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nın kazananları açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i andı

Benzer haberler

İstanbul'da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı

İstanbul'da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı

Yurt genelinde salıya kadar soğuk hava etkili olacak

İstanbul, Samsun ve Yalova'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı merkezlerde hafta sonu eğitime ara verildi

Bakan Uraloğlu: Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz, 7 gün 24 saat sahada olacak

Bakan Uraloğlu: Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz, 7 gün 24 saat sahada olacak
Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor

İstanbul'da kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet