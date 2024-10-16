İstanbul'da köprüler meme kanseri için ışıklandırıldı
İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla hastalığa dikkati çekmek için mor renkte aydınlatıldı.
İstanbul
Köprülerdeki aydınlatmanın, günün ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.
Her yıl 1-31 Ekim'de dünya çapında kadınların meme kanseriyle ilgili farkındalık kazanması ve bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.