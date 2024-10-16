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Yaşam

İstanbul'da köprüler meme kanseri için ışıklandırıldı

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla hastalığa dikkati çekmek için mor renkte aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
İstanbul'da köprüler meme kanseri için ışıklandırıldı

İstanbul

Köprülerdeki aydınlatmanın, günün ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.

Her yıl 1-31 Ekim'de dünya çapında kadınların meme kanseriyle ilgili farkındalık kazanması ve bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

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