İstanbul'da 28 "Köy Yaşam Merkezi" açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında, İstanbul'da kullanılmayan 28 köy okulu yenilenerek yeniden eğitim öğretime kazandırıldı.
İstanbul
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kullanılmayan köy okulu binaları ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa ve bilim okulu gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelere, gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor.
Kullanılmayan köy okullarının onarımının yapılarak kısa sürede tekrar köylere kazandırıldığı projenin hayata geçmesiyle birlikte İstanbul'da da birçok köy okulu yaşam merkezine dönüştürüldü ve yeniden faaliyete geçirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul'da bu sürecin ilk olarak Çatalca'da yeniden eğitim-öğretime kazandırılan "Çatalca Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi" adlı merkezle başladığını ifade etti.
Geçmiş ve gelecek arasında köprü vazifesi gören bu merkezleri kent geneline yayarak birçok ilçede açılış çalışmalarının devam ettiğini belirten Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Köy Yaşam Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığımızın çok önemle özel olarak ele aldığı bir çalışma. Bu kapsamda İstanbul'da vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın olduğu her yerde köy yaşam merkezlerinin yeni ünitelerle ilişkilendirilmesi üzerinde çalışmalar yaptık. Bakanlığımızın koordinasyonunda İstanbul'umuzda da 28 Köy Yaşam Merkezi hayata geçti. Köy Yaşam Merkezleri bu bağlamda bence çok önemli bir değer. Çünkü hem köydeki doğal mirası kuşaktan kuşağa aktarmaya çok önemli bir vesile olacak hem de ihtiyaç doğrultusunda okul öncesi, ilkokul ya da halk eğitim merkezi dersliği veya bunu destekleyecek, gençlerimizin kamp yapabilecekleri alanlar, doğa atölyeleri ve köy yaşamıyla örtüşebilecek alanlar oluşturuluyor."
Levent Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öncülüğünde başlayan projenin İstanbul'daki ilçe ve köylerde büyük ilgiyle karşılandığına işaret ederek 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında da farklı ilçelerde bu merkezlerin açılması ve aktif olarak hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.