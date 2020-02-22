İsrailliler kalite ve fiyat avantajı nedeniyle saç ektirmek için Türkiye'ye akın ediyor
Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ilişkiler gergin olmasına rağmen saç ektirmek için Türkiye'yi tercih eden çok sayıda İsrailli erkek, ülkedeki estetik turizmine katkı sağlıyor.
Tel Aviv
İstanbul'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden uçakların yolcuları arasında, Türkiye'de saç ektirme operasyonu geçiren çok sayıda İsrailli de bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İsrailli turist sayısı 188 bin 608 iken, geçen yıl bu sayı yarım milyonu aşarak 507 bin 469'a ulaştı.
Son altı yılın rakamlarına bakıldığında ülkeye gelen İsrailli turist sayısının her yıl ortalama 50 binin üzerinde arttığı görülüyor.
İsrailliler dünyanın herhangi bir yerine gitmek için de İstanbul'u aktarma noktası olarak kullanıyor. Sadece Türk Hava Yollarının Tel Aviv'den İstanbul'a günlük 9 seferi bulunuyor. THY ayrıca İsrail tarihinde ilk kez yurt dışına bir milyondan fazla yolcu taşıyan yabancı hava yolu şirketi oldu.
Türkiye'yi ziyaret eden İsraillilerin önemli bir kısmı da sağlık ve estetik turizmi, özellikle de saç ekimi için geliyor. YouTube reklamları dahil birçok yerde İbranice Türkiye'de saç ekimi ile ilgili tanıtımlar yayınlanıyor.
İsrail'in Kanal 2 televizyonu da geçen yıllarda konuyla ilgili geniş bir habere yer verdi. Muhabirlerinden birini saç ektirmek isteyen İsrailliler ile Türkiye'ye gönderen kanal, hem İstanbul'u gezme imkanı bulan hem de saç ektiren turistlerin deneyimlerini görüntüleyerek ana haber bülteninde yayınladı.
Başta İstanbullu Gelin olmak üzere Türk dizileri de İsrail'de son derece popüler.
"İsrailliler yirmili yaşlarda kel kalıyor"
İsrail'de, saç ektirmek isteyenler için Türkiye'ye tur düzenleyen birçok firma bulunuyor.
Bunlardan birinin sahibi olan 34 yaşındaki Aviad Bitton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay ortalama 100 İsrailliyi saç ekimi için İstanbul'a götürdüğünü bildirdi. İki yıldır bu işi yaptığını ve şimdiye kadar 2 binden fazla kişiyi saç ekimi için İstanbul'a götürdüğünü söyleyen Bitton, İsraillilerin Türkiye'yi seçme nedenlerinin başında memnuniyet ve kalitenin geldiğini belirtti.
Türkiye'nin bu konuda büyük bir tecrübeye sahip olduğu ve dünyadaki en iyi doktorların Türkiye'de bulunduğu kanaatini dile getiren Bitton, "Benim ve müşterilerimin Türkiye’yi seçmesinin nedeni (doktorların ve hastanelerin) son derece profesyonel olmaları." dedi.
İstanbul'daki özel bir klinik ile anlaşması olduğunu ve buraya götürdüğü müşterilerinin tamamının neticeden son derece memnun kaldığını ifade eden Bitton, genelde ilk gün İstanbul gezisi, ikinci gün saç ekimi ve üçüncü gün dönüş hazırlığı olmak üzere üç günlük turlar düzenlediğini söyledi.
Her ayın bir haftasını İstanbul'da geçirdiğini aktaran Bitton, "İsrail’de saç ekimi için büyük bir potansiyel var. Yirmili yaşlardaki İsrailli erkeklerin neredeyse tamamı saçlarını kaybederek kel kalıyor." dedi.
"Türkiye’de saç ektirince hayatım değişti"
Yaklaşık bir yıl önce yedişer ay arayla iki kez Türkiye’de saç ektiren 28 yaşındaki doktor Robin Elgad da, İsraillilerin saç ekimi için Türkiye’ye gitmelerinin nedenlerini "kalitenin çok yüksek, doktorların profesyonel ve fiyatın çok uygun olması" şeklinde sıraladı.
Daha önce burada saç ektiren birkaç kişiyle görüşüp saç ekiminden önceki ve sonraki hallerine baktıktan sonra ikna olduğunu belirten Elgad, şimdi kendisinin de burada saç ektirmiş biri olarak herkese Türkiye’yi tavsiye ettiğini söyledi.
Elgad, "Türkiye’de saç ektirmekten çok memnun kaldım, hayatım değişti. Saç ektirmek isteyen herkese Türkiye’yi tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.
Saç ekimi ziyaretinin, bir günlük İstanbul gezisini de kapsadığını söyleyen Elgad, "Şehri gezme imkanım oldu ve çok beğendim." diye konuştu.
"Türkiye güven veriyor"
Türkiye’de saç ektiren 32 yaşındaki matematik öğretmeni İgal Fridman, operasyon öncesi ve sonrası fotoğraflarını telefonundan göstererek aradaki farkın çok büyük olduğunu anlattı.
"Saç ektirmek isteyen herkesin Türkiye’ye akın ettiği kesin. Türkiye, kelimenin tam anlamıyla bu işin bir merkezi haline geldi." diyen Fridman, yaşadığı yer İsrail’in de tıp alanında çok gelişmiş bir ülke olmasına rağmen saç ekiminde öncülüğü Türkiye’nin yaptığının altını çizdi.
Saç ekimi konusunda insanın her şeyden önce güven aradığını ve Türkiye’nin bu güveni sağladığını belirten Fridman, "Türkiye hem güvenli hem de fiyat açısından uygun. İhtiyacı olan tüm İsraillilere Türkiye'de saç ekimi yaptırmalarını öneriyorum." diye konuştu.
İstanbul’da bir klinikle anlaşarak iki seans şeklinde saç ekimi yaptırdığını aktaran Fridman, "Kısa süreli bir tatil de dahil fiyatlar gayet uygundu. Cerrahi işlemden sonra Türkiye'yi gezdik. Tedavi tamamlanana kadar burada kaldık." dedi.
Türkiye’yi gezme fırsatı
İsrail’in Holon kentinde avukatlık yapan 45 yaşındaki İtamar Torris, Türkiye’de saç ektirmeyi planlayan İsraillilerden biri.
İsrail’de saç ektirmenin ortalama 8 bin avroya mal olmasına karşın Türkiye’de bu fiyatın 2 bin 500 avrolarda olduğunu söyleyen Torris, bununla birlikte Türkiye’deki kalitenin her yerden daha iyi olduğunu belirtti.
Torris, "Türkiye saç ekiminde Orta Doğu ve Avrupa’da en çok tecrübeye sahip olan ülke. Türkiye’de saç ektiren binlerce İsraillinin burayı tavsiye ettiğini duyabilirsiniz." dedi.
Saç ekimine gitmenin aynı zamanda Türkiye’yi ziyaret etmek için bir fırsat sunduğunu ifade eden Torris, şunları kaydetti:
"Saç ekimini turistik bir turla birleştiriyorsunuz ve İstanbul’u gezme imkanı buluyorsunuz. Saç ekimi yaklaşık üç gün sürüyor ancak ben on gün kalmak ve ülkeyi gezmek istiyorum. Büyük camileri, Ayasofya’yı görmeyi planlıyorum. Ziyaret edecek çok yer var. Alışveriş yapmak için çok fazla mekan var. Yemekler de çok iyi. Bence Türkiye çok harika bir yer."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.