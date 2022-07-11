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Yaşam

Isparta'da öğrenciler, okulun bahçesinde ilaç kullanmadan kayısı yetiştirdi

Isparta'da tarım üzerine çalışmalar yapan Gelendost Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun bahçesinde ilaç kullanmadan az miktarda suyla ürettikleri kaysıları vatandaşa dağıttı.

Muhammed Enes Yapalıkan   | 11.07.2022
Isparta'da öğrenciler, okulun bahçesinde ilaç kullanmadan kayısı yetiştirdi Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Kentin tek tarım lisesi olan Gelendost Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 34 öğrenci, okulun bahçesinde organik kayısı üretimi gerçekleştirdi.

Tarımda ilaçsız ve su israfı yapmadan ürün elde etmeyi hedefleyen öğrenciler, bahçeye diktikleri 60 kayısı fidanından ilk ürünleri aldı. Her ağaçtan 30 kilogram civarında ürün alan öğrenciler, paketlere koydukları kayısıları Ulu Cami önünde vatandaşa dağıttı.

Okulun Müdürü Uğur Bildik, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilaçsız ve su israfı yapmadan kayısı üretmeyi başardığını söyledi.

Sıfır ilaçla üretilen kaysıları vatandaşın da sevdiğini vurgulayan Bildik, "Amacımız hem ilaçsız doğal meyvelerin üretilebileceğini hem de daha az su kullanılarak sebze meyvecilik yapılabileceğini vatandaşlarımıza göstermekti. Ağaçların doğal yapısı kimyasallarla hiç bozulmadığı için ilaçlama yapmadık." dedi.

Tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmek istediklerini dile getiren Bildik, ilaç ve su tüketimini en aza indirerek doğada boş bulunan tüm tarım arazilerinin üretime kazandırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını ifade etti.

Bildik, genç çiftçileri ön plana çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, "LGS tercih dönemindeyiz. Üretmeye, tarıma, doğaya hevesi olan tüm gençlerimizin okulumuzu tercih etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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