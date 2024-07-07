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Yaşam

İş hayatına katılan otizmli Emre ve Furkan çalışma azmiyle takdir topluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireylerin istihdam edilmesine yönelik hayata geçirilen proje kapsamında iş hayatına dahil edilen otizmli 29 yaşındaki Emre Sakinoğlu ve 21 yaşındaki Furkan Fidancı, benzer durumdaki bireylere örnek oluyor.

Havva Dereağzı  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
İş hayatına katılan otizmli Emre ve Furkan çalışma azmiyle takdir topluyor Fotoğraf: Havva Dereağzı/AA

Konya

Sakinoğlu ve Fidancı, özel gereksinimli bireylerin hayata dahil olmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden bir şirketin gıda paketleme bölümünde yaklaşık 5 ay önce işe başladı.

Zamanla kendilerini daha iyi ifade eden Sakinoğlu ve Fidancı, kısa sürede işe uyum sağlayarak çalışanlarla arkadaşlık kurdu. Paketleme işlemini özveriyle yapan ikili, sempatik tavırları ve güler yüzleriyle şirketin neşesi oldu.

Yaklaşık 5 aydır çalışma hayatının içinde yer alan Emre Sakinoğlu, AA muhabirine, iş yerinde bir sorun yaşamadığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Ekonomik açıdan kazanç elde etmenin de kendisini mutlu ettiğini belirten Sakinoğlu, istihdam imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

"Farkındalık oluşturduğumuz için ayrıca mutluyuz"

Şirkette gıda mühendisi olarak görev yapan Serpil Özdengül de Emre ve Furkan ile şubattan bu yana çalıştıklarını belirterek, "Onlarla çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Farkındalık oluşturduğumuz için ayrıca mutluyuz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve KONBELTAŞ Lojistik Merkezi ailesi olarak özel bireyleri istihdam etmekten çok mutluyuz. Bunun yaygınlaştırılması için biz de elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız. Özel bireylerin çalışmalarına imkan sağlamalıyız, biz onlarla çalışmaktan çok keyif alıyoruz." dedi.

"Bu iki ayaklı bir mutluluk"

Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç da vakıf olarak otizmli çocukları hayata ve topluma kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Vakıf olarak otizmli 6 çocuğu çalışma hayatına kazandırdıklarını belirten Sağdıç, şunları söyledi:

"Furkan ve Emre de bu çocuklarımızdan. Burada çalıştıkları için çok mutlular, bu iki ayaklı bir mutluluk. Furkan ve Emre burada çalışarak hem kendi ayakları üzerinde duruyor hem de topluma kazandırılmış oluyorlar. O yüzden biz bu sayının artması gerektiğini düşünüyoruz. Vakıf olarak da Konya'daki tüm firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Bu çocuklara fırsat verildiğinde normal gelişim gösteren bireyler kadar hatta daha fazla üretim yapabiliyorlar. Otizmli çocukların problem çıkaracağı ya da çalışmayacağı yönünde yanlış bir düşünce var. Uygun ortam sağlandığında çok güzel hayata dahil olabiliyorlar. Bu iş fırsatını bize sunan başta Büyükşehir Belediyemiz, KONBELTAŞ yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Burada yaptıkları iş büyük bir farkındalık. Buradaki tüm çalışanlar, çocuklarımızla çok uyumlu onlara da teşekkür ediyoruz."

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