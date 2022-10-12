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Yaşam

Irak'taki kuş meraklılarının adresi: Erbil kuş pazarı

Irak'ın Erbil kentinde kuş meraklılarının buluşma noktası haline gelen "kuş pazarı"nda, çok sayıda kuş türü alınıp satılıyor.

Heman Hussein Yaseen, Emrah Akbulak, Bekir Aydoğan   | 12.10.2022
Irak'taki kuş meraklılarının adresi: Erbil kuş pazarı Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - AA

Erbil

Yaklaşık 90 yıllık geçmişi olduğu belirtilen pazar, 2000 yılında kentin Şeyhela Caddesi'nden Seydava Mahallesine taşındı.

Haftanın her günü açık olan pazarda, özellikle cuma günleri yoğunluk yaşanırken, pazarın kurulu olduğu sokak da trafiğe kapatılıyor.

Pazarda çok sayıda kuş türünün yanı sıra kedi, köpek ve keçi gibi farklı hayvanlar da satılıyor

Kuş pazarına Erbil'in köylerinden ve şehir dışından da hayvanlarını satmak ya da meşhur pazarı ziyaret etmek için gelenler oluyor.

"Özellikle bülbül, bıldırcın, güvercin ve kekliğe ilgi var"

Kuş Pazarı esnafı Şemseddin Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın sabah erkenden kurulduğunu ve öğleden sonraya kadar devam ettiğini söyledi.

Muhammed, "Burada özellikle bülbül, bıldırcın, güvercin ve kekliğe ilgi var. Tabii türüne göre fiyatları da değişiyor." dedi.

Esnaftan Kerküklü Tarık Cemil Kerim de cuma günleri sabah erkenden kentteki kuş pazarına geldiğini belirtti.

Kaz ve tavuk sattığını aktaran Kerim, "Para kazanmanın yanında kuş ve kanatlı hayvanları yetiştirmek benim arzum. Burada yaşayanların yanı sıra, Irak'ın birçok kentinden buraya çok sayıda insan geliyor." diye konuştu.

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