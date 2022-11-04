Dolar
18.61
Euro
18.20
Altın
1,647.46
ETH/USDT
1,580.80
BTC/USDT
20,604.00
BIST 100
4,105.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

'İnsanlığın Yedi Yüzü' fotoğrafları gökyüzünde sergilendi

Türk Kızılay tarafından hazırlanan "İnsanlığın Yedi Yüzü" fotoğrafları, sıcak hava balonlarıyla Kapadokya semalarında sergilendi.

Behçet Alkan   | 04.11.2022
'İnsanlığın Yedi Yüzü' fotoğrafları gökyüzünde sergilendi Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Göreme beldesindeki Meskendere Vadisi'nde kalkış için hazırlanan balonların sepetlerine Türk Kızılay çalışanlarınca farklı ülkelerde çekilen fotoğraflar asıldı.

3 metre boyutundaki bez afişlere basılan 7 ayrı portre fotoğrafı taşıyan sıcak hava balonları hazırlıkların ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, gazetecilere, etkinlikle Kızılay Haftası dolayısıyla iyilik ve dayanışma vurgusu yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Türk Kızılay fotoğraf sanatçılarımızın dünyanın yedi ayrı coğrafyasında çektiği yedi ayrı yüzü, tarih ve hoşgörünün mirası olan Kapadokya'mızda balonlarla gökyüzüne çıkartarak haftamızın bu son gününde etkinliğimizi dünyaya duyuruyoruz." dedi.

Balonlar 45 dakika süren uçuşun ardından Göreme beldesi yakınlarına iniş yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Soylu: İzmir'de yaklaşık 20 binada hasar var, yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor
İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (F-16 satışı) Bir iki ay içerisinde sürecin tamamlama ihtimali yüksek görünüyor

Benzer haberler

'İnsanlığın Yedi Yüzü' fotoğrafları gökyüzünde sergilendi

'İnsanlığın Yedi Yüzü' fotoğrafları gökyüzünde sergilendi

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 10 ayda 3,6 milyona ulaştı

"Tarım cebimde" uygulaması 2023'te hayata geçecek

Togg'un dış renklerinden birine "Kapadokya" ismi verilmesi Nevşehir'de memnuniyetle karşılandı

Togg'un dış renklerinden birine "Kapadokya" ismi verilmesi Nevşehir'de memnuniyetle karşılandı
Kızılay Haftası'nda 1,5 asırlık "iyilik hareketi" genç nesillere anlatılacak

Kızılay Haftası'nda 1,5 asırlık "iyilik hareketi" genç nesillere anlatılacak
Yerli sıcak hava balonu TOGG'u kutlamak için uçtu

Yerli sıcak hava balonu TOGG'u kutlamak için uçtu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet