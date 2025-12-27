Dolar
Yaşam

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Özgür Alantor, Elifnur Önder  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı Fotoğraf: Elifnur Önder/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2020'de açılışı yapılan 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Burada doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kayak merkezinde yeterli kar yağmasıyla yılbaşı öncesinde sezon açıldı.

Kastamonu'dan gelen Ersin Çelik, AA muhabirine, Ilgaz'ın beyaza büründüğünü belirterek, "Kar yağdığını duyduk, eğlence olsun diye geldik. Her kış geliyoruz, eğleniyoruz. Kar ne fazla ne de az, tam kıvamında. Kızakla kayıyoruz, kayak yapıyoruz. Teleferik gezisi yapılabiliyor, gayet güzel." dedi.


Kübra Erbil ise hafta sonu iş stresini atmak için geldiklerini dile getirerek, "Yoğun bir kar yağışı vardı, çok eğlendik. Teleferik, kar kızağı, her şeyi denedik. Her şey çok güzeldi. Tavsiye ederiz." diye konuştu.


