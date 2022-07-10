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Yaşam

Iğdır'da arazide bulunan kartal yavruları koruma altına alındı

Iğdır'da vatandaşların arazide bulduğu 3 kartal yavrusuna özenle bakılıyor.

Hüseyin Yıldız   | 10.07.2022
Iğdır'da arazide bulunan kartal yavruları koruma altına alındı

Iğdır

Melekli beldesindeki bir tarlada 3 kartal yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, kartal yavrularını şubede özel bakıma aldı.

Özenle büyütülen kartal yavrularını görevliler her gün et ve ciğerle besliyor.

Kartal yavruları, uçmayı öğrendikten sonra doğaya salınacak.


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