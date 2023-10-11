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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. -VTR-
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Yaşam

İdlibli grafiti sanatçısı Esmer, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli gazetecilerin anısını enkaza çiziyor

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin anısına İdlib'deki bir duvara objektif çizdi.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
İdlibli grafiti sanatçısı Esmer, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli gazetecilerin anısını enkaza çiziyor

İdlib

Dünya çapında yaşanan önemli olayları İdlib'deki yıkılan binaların duvarlarına çizerek anlatmasıyla tanınan İdlibli Esmer, bu kez öldürülen Filistinli gazeteciler için enkaz üzerine kanlı objektif resmetti.

Esmer, İdlib'in Binniş bölgesinde Suriye ordusunun saldırısında enkaza dönüşen bir evin duvarına, "camından kan akan bir objektifi", "İdlib'den Gazze'ye acınız acımızdır yazısı" ve bir gözün üzerine “UN" resmederek Filistinli gazetecilerle dayanıştığını gösterdi.

Grafiti sanatçısı Esmer, AA muhabirine, dünya çapında yaşanan önemli olayları yıkılan evlerinin duvarlarına çizdiğini söyledi.

İsrail güçlerinin Filistinli gazetecilere yönelik işlediği suçları İdlib duvarlarında resmederek ölümsüzleştirmeye çalıştığını belirten Esmer, "İşgalci İsrail güçleri çok sayıda gazeteciyi öldürdü. Kısa süre önce Gazze'de Şirin Abu Akle'yi öldürmüştü." dedi.

Esmer, "İşgalci İsrail ile Beşşar Esad rejiminin ortak yanı; sivilleri, gazetecileri öldürmek ve altyapıyı tahrip etmek. Filistinlilerin yarası yaramız, acısı acımızdır." ifadelerinin kullandı.

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