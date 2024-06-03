İDDEF Filistinli ailelere kurban etlerini konserve olarak ulaştıracak
İstanbul
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Filistinli ailelere kurban bayramında kesilen kurbanların etlerini konserve olarak ulaştıracak.
İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon İsrail'in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için yoğun şekilde acil yardım çalışması gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda da hayırseverlerin Gazze için bağışladığı kurban emanetlerini ulaştırmak için organizasyon yapan federasyon, Gazze için büyükbaş hisse bedelini 8 bin lira olarak belirledi.
"Gazze'ye Kurban Ol" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, İslami usul ve kaidelere uygun olarak hijyenik koşullarda kesilecek büyükbaş kurbanlık hayvanların etlerinden, soğuk hava depolarında lojistiği sağlandıktan sonra paylar halinde konserve yapılacak. Konserveler, Kahire'deki Acil Yardım Lojistik Merkezi'nden tırlarla Gazze'ye sevk edilecek.
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