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Yaşam

Hollanda'da yaklaşık 850 genç sabah namazında buluşarak Filistin ve depremzedeler için dua etti

Hollanda'da yaklaşık 850 genç, Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde sabah namazında bir araya gelerek, Filistin, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua etti.

Abdullah Aşıran  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Hollanda'da yaklaşık 850 genç sabah namazında buluşarak Filistin ve depremzedeler için dua etti Fotoğraf: Abdullah Aşıran - AA

Schiedam

Hollanda'da yaklaşık 850 genç, Schiedam kentindeki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde sabah namazında bir araya gelerek, Filistin, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua etti.

İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda (IGMG GH) Gençlik Teşkilatınca organize edilen cemaatle sabah namazı etkinliğine farklı kentlerden yaklaşık 850 genç katıldı.

Etkinlikte, Filistin ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler ile depremzedeler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Namaz öncesi ve sonrası gençlere zemzem, hurma, çorba ve simit ikram edildi.

IGMG GH Gençlik Başkanı Ömer Kıraç, namazın ardından yaptığı konuşmada, farklı kentlerden gelen gençlerin sabah namazında buluştuklarını belirterek, "Uzak yakın demeden bu kış aylarında kilometrelerce yol kat eden tüm genç kardeşlerimi tebrik ediyorum." dedi.

Milli Görüş gençlik teşkilatları olarak farklı kentlerdeki camilerde her hafta pazar günü gençlik sabah namazı buluşmaları yaptıklarını aktaran Kıraç, "Yılda bir kere de tüm gençlerimizle topluca sabah namazını bir bayram havasında kılıyoruz. Gençlik faaliyetlerimizin bereketinin sabah namazları buluşmalarımızdan kaynaklandığına inanıyoruz ve görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkati çeken Kıraç, "Sabah namazında buluşmanın yanı sıra Filistin, Suriye, Doğu Türkistan, Arakan gibi farklı coğrafyalarda zulüm gören kardeşlerimize beraberce bir dua ordusu oluşturmak için bir araya geldik. Rabbim oradaki kardeşlerimize bir an evvel zulümlerden kurtulmayı nasip etsin. Melekler Allah'ın huzurunda bizlere şahit olsun." diye konuştu.

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