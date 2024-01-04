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Yaşam

Hollanda'da 2023'te en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde "Muhammed" ikinci sırada

Hollanda'da 2023'te erkek bebeklere verilen isimler listesinde "Muhammed" ikinci sırada yer aldı.

Abdullah Aşıran  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Hollanda'da 2023'te en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde "Muhammed" ikinci sırada

Rotterdam

Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yeni doğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 888 ile "Noah", kızlarda da 681 ile "Julia" oldu.

Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 721 ile "Muhammed", erkek bebeklere en çok verilen isimler arasında ikinci sırayı aldı.

2022'de de ikinci sırada yer alan Muhammed ismi 671 kez tercih edilmişti.

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