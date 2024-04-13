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Yaşam

Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da, tescilli lezzet kömbenin yapımı sürüyor

Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'daki tatlıcı esnafı, coğrafi işaret tescilli kömbenin yapımına devam ediyor.

Mehmet Bayrak  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da, tescilli lezzet kömbenin yapımı sürüyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde çok sayıda dükkanın yıkıldığı çarşıda, işletmeleri ayakta kalan ya da onarım çalışmalarını tamamlayan tatlıcılar, 2022'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Hatay kömbesini müşterileriyle buluşturuyor.

Hamuruna 7 farklı baharat katılarak, cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit hazırlanan kömbeler, taş fırınlarda pişiriliyor.

Bayram kurabiyesi kömbe, alışverişe çıkan vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Uzun Çarşı'da tatlıcılık yapan Şahap Fansa, AA muhabirine, kömbeye talebin yoğun olduğunu söyledi.

Talebi karşılamak için kolları sıvadıklarını belirten Fansa, "Depremler nedeniyle içimiz buruk olsa da kömbe yapımına devam ediyoruz. Kömbe, Hatay'ın önemli tatlılarından biri." dedi.

Esnaf Mehmet Tanrıseven de bayram tatilinde yoğun mesai yaptıklarını ifade ederek, "Ramazanın son günlerinde evlerimizden kömbe kokuları yayılırdı. Depremlerde evler, işletmeler yıkıldı. Bizler de çarşı esnafı olarak görevi üstlendik, kömbeleri hazırlıyoruz. Hemşehrilerimiz de kömbelerini bizden alıyor." diye konuştu.

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