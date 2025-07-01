Dolar
39.83
Euro
46.91
Altın
3,341.89
ETH/USDT
2,431.20
BTC/USDT
106,232.00
BIST 100
10,080.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü. -VTR-
logo
Yaşam

Hatay'daki orman yangınına müdahaleye, konteyner kentteki çocuklardan pet şişeli destek

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dünden bu yana süren orman yangınına müdahale eden ekiplerin su tankerine konteyner kentte kalan çocukların pet şişelerle su taşıması kameralarca kaydedildi.

Lale Köklü Karagöz, Eren Bozkurt  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Hatay'daki orman yangınına müdahaleye, konteyner kentteki çocuklardan pet şişeli destek Fotoğraf: Eren Bozkurt - AA

Hatay

Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine de sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Dört mahalledeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangın bölgesine su taşımak için bir tanker, dolum vanasının bulunduğu Kore Dostluk ve Kardeşlik Konteyner Kenti'ne gitti.

Burada kalan çocuklar da pet şişelere su doldurarak, tankerin doldurulmasına destek verdi.

Ekiplerin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı o anlarda, konteyner kentte yaşayan küçük çocukların pet şişelere doldurdukları suları görevliler aracılığıyla tankere aktarması yer aldı.

Çocuklardan 12 yaşındaki Mustafa Turan, AA muhabirine, tankerleri görünce yardım etmeye koştuklarını söyledi.

Yangının sönmesi için katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Turan, "Tankerler yangın bölgesine su götürüyor, biz de konteynerdeki arkadaşlarla suları alıp doldurduk. Tankerler geldiğinde boşalttık ve yangın yerine gönderdik. 7 tanker geldi, ağabeyler bize teşekkür etti." dedi.

Murat Sarıoğlu (11) yangının söndürülmesi için arkadaşlarıyla tankerlere pet şişe aracılığıyla su doldurduklarını anlatarak, "7 tanker doldurduk, sağ olsunlar konteynerdeki bazı insanların hortumları vardı, onlar da yardım etti. İtfaiyeciler hortum bağladı, onlar da doldurdu, gidince de bize teşekkür ettiler." diye konuştu.

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi depremzedelere teslim edildi
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi
Uzmanlar Gemlik'teki depremlerin İstanbul'la ilişkisini değerlendirdi
Türkiye, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını "olumlu" karşıladı
İstanbul'da, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ve sorumluları hakkında suç duyurusu

Benzer haberler

Hatay'daki orman yangınına müdahaleye, konteyner kentteki çocuklardan pet şişeli destek

Hatay'daki orman yangınına müdahaleye, konteyner kentteki çocuklardan pet şişeli destek

Birçok kentten gelen orman işçileri İzmir'deki yangınlar için seferber oldu

Aşırı sıcakların etkisindeki Avrupa yangın alarmı veriyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda
Bilecikli motor teknisyeni devlet desteğiyle ipek böceği tesisi kurdu

Bilecikli motor teknisyeni devlet desteğiyle ipek böceği tesisi kurdu
Ülke genelindeki orman yangınlarının tespitinde kullanılan İHA'ların görüş menzili artırıldı

Ülke genelindeki orman yangınlarının tespitinde kullanılan İHA'ların görüş menzili artırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet