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Yaşam

Hatay'da delil avcısı polisler adalete giden yola ışık tutuyor

Hatay Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden topladıkları delilleri bilimsel yöntemlerle analiz ederek suç ve suçluyla mücadelede önemli rol oynuyor.

Cem Genco   | 15.03.2022
Hatay'da delil avcısı polisler adalete giden yola ışık tutuyor

Hatay

Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli polis ekipleri, suç mahallinde yaptıkları incelemelerde büyük bir titizlikle delilleri özel torbalara koyarak müdürlük bünyesindeki laboratuvara ulaştırıyor.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliğine bağlı ekipler, terör ve asayiş olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak yargılanması için olay mahallinden toplanan parmak izi, kan, tükürük, ter, idrar, kıl, poşet, silah, tırnak ve deri gibi deliller üzerinde bilimsel analizler gerçekleştiriyor.

Kimya alanında uzman personel, gelen delillerin türüne göre değişik yöntemlerle görünmeyen parmak izlerinin görünür hale gelmesi sağlanıyor.

Ekiplerin bazen bir damla kan bazen de ayakkabı izi gibi delilleri titizlikle inceleyerek hazırladıkları raporlar ilgili kuruluşlara gönderiliyor.

"Ulaşılması en zor izin dahi tespiti yapabiliyoruz"

Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Uzman Yardımcısı Doğu Can Dama, AA muhabirine, suç unsuru olan delillerin ilk olarak yüzey özelliklerine göre tasnif edildiğini söyledi.

Kent genelinde meydana gelen olay yerinden elde edilen tüm suç unsurlarının kendilerine getirildiğini anlatan Dama, Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı'nda olay mahallinden gelen tüm materyallerin titizlikle incelendiğini belirtti.

Cana ve mala karşı işlenmiş tüm suç aletlerinde son teknoloji imkanlarını kullandıklarını aktaran Dama, şöyle konuştu:

"Yüzey özelliklerine göre ayrılan suç unsuru olan deliller fotoğraflanarak kayıt altına alınıyor. Laboratuvarımızda 25 farklı kimyasal yöntemle parmak izi tespiti sağlanıyor. Ulaşılması en zor izin dahi tespitini yapabiliyoruz. Geliştirilen izler çeşitli ışık dalga boyları kullanılarak dijital olarak arşivlenip kimlik tespiti için ilgili birimlere gönderiliyor. Görünmeyen parmak izlerinin görünürlüğünü sağlamak için bilimsel ve teknik çalışmalarla yapıyoruz. Böylelikle suç ve suçlunun tespiti sağlanmış oluyor."

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Yegül de olaylara haber merkezinin yönlendirmesiyle gittiklerini anlattı.

Ulaştıkları olay yerinin öncelikle emniyete alındığını anlatan Yegül, "Emniyet şeridinin çekildiği bölgede gördüğümüz tüm suç unsurlarını fotoğraflayarak kayıt altına alıyoruz. Bulgular daha sonra öncelik sırasına göre doğru şekilde toplanıp paketlenerek ilgili birimlere aktarma safhası başlıyor. Geçen yıldan bu yana 2 bin 500 civarındaki olaydan 20 bin materyal incelenmesi için Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliğimize intikal ettirildi, 6 bin 100 parmak izi tespit edildi ve yaklaşık 500 olay aydınlatıldı." diye konuştu.


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