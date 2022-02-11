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Yaşam

Hakkari'de yolu karla kapanan bölgedeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Sağlık Bakanı Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE), Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta yolu karla kapanan bölgedeki hastayı, kar ve tipiyle 3 saat mücadele ederek paletli ambulansla hastaneye ulaştırdığını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 11.02.2022
Hakkari'de yolu karla kapanan bölgedeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından konuya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kayıtta, UMKE'nin karlı yolları paletli ambulansla aşarak hastaya ulaşması, bel hizasını aşan karın içinden hastayı ambulansa taşıması yer alıyor.

Bakan Koca, paylaşımında, "Hakkari Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıkta yaşayan hastamız Rojhat, sırt ve karın ağrılarının artması üzerine paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı. UMKE ekipleri hastanın evine varmak için kar ve tipiyle 3 saat mücadele etti. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya her şartta hazırız." ifadesini kullandı.

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