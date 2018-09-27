Güzel sanatlar öğrencilerinden miniklere 'Hoş geldin' konseri

Fotoğraf: AA/Aydın Arık

BİNGÖL - Abdullah Çelik

Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okul okul gezerek birinci sınıf öğrencilerine "Hoş geldin" konseri veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 2018-2019 eğitim öğretim-yılında uygulanmaya başlanan, "Okuluna Hoş Geldin Projesi" kapsamında her gün bir ilkokula giden güzel sanatlar lisesi öğrencileri, okula yeni başlayan miniklerle bir araya geliyor.

Birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okul kaygısını azaltmak ve onlara okulu sevdirmek amacıyla hayata geçirilen proje doğrultusunda Bingöl'de 4 öğretmen, 8 öğrenciden oluşan grup 6 okulda 2 bin öğrenciyle buluştu.

Keman, gitar, flüt ve darbuka gibi enstrümanların da yer aldığı konser ile ilkokula başlayan öğrenciler moral buluyor.

"Öğrencileri müzikle karşıladık"

Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Muhittin Telci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula yeni başlayan minik öğrenciler için güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl uygulanmaya başlanan proje doğrultusunda okul olarak öğretmen ve öğrencilerden bir grup oluşturduklarını söyledi.

"Birinci sınıf öğrencileri müzikle karşıladık" diyen Telci, etkinliğin aralıksız süreceğine işaret ederek, okullardan gelecek talep doğrultusunda birinci sınıf öğrencileriyle buluşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesini beklediklerini aktaran Telci, "Bu etkinlik öğrenciler arasında kaynaşmayı artırdı, uyum sürecini kolaylaştırdı." dedi.

"Çocuklardan olumlu tepkiler alıyoruz"

Müzik öğretmeni Gökhan Aladağ da birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyumunu artırmak için konser vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Öğrencilere ağırlıkla 'Ali babanın bir çiftliği var', 'Kırmızı balık gölde' gibi onların eşlik edebilecekleri şarkıları söylüyoruz. Çocuklardan olumlu tepkiler alıyoruz. Bizimle şarkılar söylüyor, eğleniyorlar. Onların büyük ilgisiyle karşılaşıyoruz."







