Güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etti
Türkiye'nin önemli kış turizmi noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Erzurum
Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım olanağı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Palandöken'e güneşli havayı da fırsat bilerek akın eden kayakseverler, eğlenceli vakit geçirdi.
Kayak yapmayan bazı aileler ise çocuklarıyla kızağa binerek eğlendi.
Yoğunluk nedeniyle kayak merkezine çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.