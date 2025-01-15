Dolar
35.50
Euro
36.61
Altın
2,684.61
ETH/USDT
3,246.20
BTC/USDT
97,396.00
BIST 100
9,735.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Günde 4 bin 500 kişiye yemek hazırlayan meslek lisesi 38 milyon lira ciroya ulaştı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günlük 4 bin 500 kişiye yemek hazırlanırken, geçen yıl 38 milyon lira ciro elde edildi.

İrfan Ağca  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Günde 4 bin 500 kişiye yemek hazırlayan meslek lisesi 38 milyon lira ciroya ulaştı

Samsun

Meslek lisesi bünyesindeki yiyecek hizmetleri bölümünde, ilçede taşımalı eğitim verilen okullarla Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi'nin yemekleri hazırlanıyor.

Malzeme alımı, yemek üretimi, yemeklerin okullara ulaştırılması ve dağıtımı olmak üzere tüm aşamaları kendi bünyesinde yapan okulun mutfağında, öğretmenler ve usta öğreticiler ile 143 öğrenci görev alıyor.

Günde 4 bin 500 kişilik yemek çıkaran okulda, 2024 yılında 38 milyon liralık ciro elde edildi.

Okul Müdürü Mecit Bedük, gazetecilere, okulda öğrencilerinin hem uygulamalı eğitim aldığını hem de harçlıklarını çıkardıklarını söyledi.

Geçen yıl 38 milyon lira ciroya ulaşıldığını vurgulayan Bedük, "Elde edilen cironun büyük bölümü masraflara gitti. Kar olarak kalan paranın 4 milyon lirası hazineye verildi, 1 milyon 727 bin lirasıyla maaş ödemesi yapıldı, 855 bin lirası ise öğrencilere dağıtıldı." dedi.

Dağıtım yaptıkları okullarda yemek artıklarını da israf etmediklerine işaret eden Bedük, bunları toplayarak Vezirköprü Hayvan Barınağı'na verdiklerini anlattı.

Bedük, liselerinin uygulama oteliyle bölgeye konaklama hizmeti sunduğunu da dile getirerek, "Konaklama ve seyahat hizmetleri öğrencileri burada uygulamalı eğitim görüyor. Öğrenciler, bilinen klasik yemekler dışında dünya mutfağından da örnekler sunuyor. Ayrıca öğrenciler, yurt içinde ve dışında staj imkanı buluyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü mağdur aileler terörün sona ermesini istiyor
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu ve korumasını Süleymaniye'de etkisizleştirdi
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Murtezani ile görüştü
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Günde 4 bin 500 kişiye yemek hazırlayan meslek lisesi 38 milyon lira ciroya ulaştı

Günde 4 bin 500 kişiye yemek hazırlayan meslek lisesi 38 milyon lira ciroya ulaştı

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek

İlk günkü heyecanla 47 yıldır deklanşöre basıp haber yapıyor

Samsunspor, Kayserispor karşısında 3 puan hedefliyor

Samsunspor, Kayserispor karşısında 3 puan hedefliyor
Samsun Devlet Opera ve Balesi yarın "Carmen" balesini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi yarın "Carmen" balesini sahneleyecek
Koruyucu ailesinin spora yönlendirdiği Elif, tekvandoda Avrupa üçüncüsü oldu

Koruyucu ailesinin spora yönlendirdiği Elif, tekvandoda Avrupa üçüncüsü oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet