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Yaşam

Güçlükle ayakta duran 95 yaşındaki gazi, Kütahya'daki 30 Ağustos töreninde halkı selamladı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde yaşayan Kore Savaşı gazisi Hüseyin Bodur, güçlükle ayakta durabilmesine rağmen Milli Mücadele'nin kazanıldığı topraklardaki törene katılarak resmigeçitte yerini aldı.

Saliha Nur Köksal, Sergen Sezgin  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Güçlükle ayakta duran 95 yaşındaki gazi, Kütahya'daki 30 Ağustos töreninde halkı selamladı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Kütahya

Büyük Zafer'in 102'nci yılı törenleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy'de gerçekleştirildi.

Tören alanındaki etkinliğin son bölümünde yapılan resmigeçide, Kütahya ve çevre illerden gaziler de katıldı.

Kütahya'nın son Kore gazilerinden olan Hüseyin Bodur, ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen tören coşkusuna iştirak etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ve beraberindekilerin koluna girerek eşlik ettiği Bodur, protokolü ve halkı selamladı.

Tribünlerdeki katılımcılar da Bodur'a asker selamıyla karşılık verdi.

Başoğul, AA muhabirine, Hüseyin Bodur'un 95 yaşında olduğunu söyledi.

Gazinin, Kore Savaşı'nda ilk çıkarmada yer aldığını belirten Başoğul, "Bizim onursal 3 Kore gazimizden biri. Rabb'im onlara uzun ömürler versin. Gazimiz gönüllü olarak buraya gelmek istedi." dedi.

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