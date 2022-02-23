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Yaşam

Gördüğü rüyanın izinden üç tekerlekli aracıyla Mekke'ye gidiyor

Uykusunda İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek yola çıktığını gören elektrik mühendisi Iraklı Adam Muhammed, üç tekerlekli seyyar aracıyla kutsal topraklara gidiyor.

Havva Dereağzı   | 23.02.2022
Gördüğü rüyanın izinden üç tekerlekli aracıyla Mekke'ye gidiyor Fotoğraf: Havva Dereağzı / AA

Konya

Yaklaşık 25 yıldır İngiltere'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası 53 yaşındaki Adam Muhammed, geçtiğimiz yıl ağustosta gördüğü rüya üzerine kutsal topraklara gitmek için yola çıktı.

Mukaddes topraklara ulaşmak üzere yollara düşen elektrik mühendisi Muhammed, kendi tasarladığı 3 tekerlekli seyyar aracıyla rotası boyunca 7 aydır yolculuğuna devam ediyor.

Hollanda, Avusturya, Almanya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'dan sonra Türkiye'ye ulaşan Muhammed, geceyi özel yapım aracında bulunan yatak kısmında geçiriyor. Adam Muhammed'e Sırbistan'da bulduğu köpek de eşlik ediyor.

Mekke'ye temmuzda ulaşmayı hedefleyen Muhammed, Konya'nın ardından Mersin ve Hatay üzerinden Suriye'ye geçecek.

Muhammed, AA muhabirine, gördüğü rüya üzerine çıktığı yolculuğun detaylarını anlattı.

İçindeki sesi dinleyerek yolculuğa çıktığını aktaran Muhammed, "Uykudan uyandığımda içimdeki ses yürüyerek Mekke'ye gitmemi, insanlara Kur'an'ın değerini, hepimizin kardeş olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın gerektiğini hatırlatmamı söyledi. İslam'dan farklı bir inanca sahip olsanız da bu kardeşçe yaşamamıza engel değil. Her dinde iyi insanlar olduğunu anlatmayı, insanlara Allah'ı hatırlatmam gerektiğini hissettim. Başlarda imkansız gibi görünen bu yolcuğu içimdeki güçlü his sayesinde sürdürüyorum." diye konuştu.

Kendisine eşlik eden köpekle beraber yürüyor

Sırbistan'da yanına gelen sokak köpeğinin kendisini bırakmadığını anlatan Muhammed, "Charlie beni koruyor, onu çok seviyorum, o benim dostum ve yol arkadaşım oldu." dedi.

"Yol boyunca herkes bana yardım etti"

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Muhammed, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 7 aydır yoldayım, inşallah 5 ay daha yollarda olacağım. Konya'da Mevlana'yı ziyaret ettim, çok mutluyum. Türkiye'den sonra inşallah Suriye'ye gideceğim. Sonra Ürdün ve Suudi Arabistan'a geçeceğim. Yol boyunca herkes bana yardım etti. İnsanlar evinde misafir etmek istiyor ancak aracımdan başka yerde kalmıyorum. Yolculuk boyunca kullandığım araçta uyuyorum. Namazımı kılıyorum, her şeyi bunun içinde yapıyorum. Aracın üzerine yerleştirdiğim güneş paneli sayesinde elektrik ihtiyacımı gideriyorum. Sıkıntı yaşamıyorum."

Her namazdan sonra insanlar için dua ettiğini belirten Muhammed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini bildirdi.

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