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Yaşam

Göller Yöresi'ndeki meşe ormanlarında 15 yılda 17 böcek türü keşfedildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, Göller Yöresi'nde son 15 yılda 17 böcek türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Yalçın Çelen   | 07.05.2022
Göller Yöresi'ndeki meşe ormanlarında 15 yılda 17 böcek türü keşfedildi Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Isparta ve Burdur'da yeni türler üzerine akademik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Mustafa Avcı, bölgede meşe ormanlarındaki zararlı ve doğaya yararlı böcekler üzerine çalışmalar yürütüyor.

Avcı, çalışmalar sonucu 17 böcek türünü dünya literatürüne kazandırmayı başardı.

Prof. Dr. Mustafa Avcı, AA muhabirine, Türkiye'nin büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtti.

"Farklı iklimlerin ve coğrafyaların etkisiyle bitki çeşitliliğimiz çok fazla. Bu çeşitlilik beraberinde böcek zenginliğini de getirmektedir." diyen Avcı, ülkede geçmişten bu yana süregelen böcek çeşitliliğinin bilim dünyasına tanıtıldığını kaydetti.

Dünyada daha önce bilinmeyen ve tanınmayan böcek türlerini de keşfettiklerini vurgulayan Avcı, yurt genelindeki bazı araştırmalarda çeşitli üniversitelerle iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Avcı, çalışmaların daha çok meşe ormanlarında yapıldığını aktararak, genel olarak çürükçül böcekler üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti.

Bu böceklerin tespitiyle ilgili akademisyenlerle 15 yıldır araştırma yaptıklarına işaret eden Avcı, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarımız gerek Türkiye'deki uluslararası dergilerde gerekse İtalya, Almanya gibi farklı ülkelerde böcek bilimiyle ilgili yayın yapan dergilerde yayımlandı. Hala tanımlanmamış böcekler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Avrupa'da çeşitli ülkelerdeki müzelerdeki uzmanlarla işbirliklerimiz devam ediyor. Paris'te, Prag'da, Londra'da Münih'te farklı müzelerde uzmanlarla iletişim halindeyiz. Yakın zamanda dünya ve Türkiye için yeni böcek türleri keşfetmeyi ümit ediyoruz."

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