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Yaşam

Gölcük, Abant ve Yedigöller, 2022'de yaklaşık 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parkları, geçen yıl 1 milyon 157 bin 835 ziyaretçi çekti.

Mehmet Emin Gürbüz   | 08.01.2023
Gölcük, Abant ve Yedigöller, 2022'de yaklaşık 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Bolu'daki Gölcük, Abant ve Yedigöller, her yıl yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Doğal güzellikleri, gölleri ve yürüyüş alanlarıyla dinlenmek isteyenlerin uğrak yeri olan parklar, geçen yıl da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen yıl Gölcük'ü 423 bin 75, Abant'ı 548 bin 93, Yedigöller'i ise 186 bin 667 kişi ziyaret etti.

Yerli ve yabancı tatilciler, tertemiz doğa içerisinde yürüyüş ve piknik yapıp, manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çektirerek eşsiz güzelliklerin tadını çıkardı.

Oteller de 2022'yi dolu geçirdi

Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan otel, bungalov ve diğer işletmeler de 2022'yi dolu geçirdi.

Abant'ta bulunan 2 otelden birinin genel müdürü Mehmet Temel, AA muhabirine, 2022'de 600 bin yerli ve yabancı misafiri ağırladıklarını, bu yıl ise bu rakamın 1 milyona çıkmasını beklediklerini söyledi.

Başka bir otelin yiyecek ve içecek müdürü İbrahim Bayram da Abant'ın kışa hazırlandığını ifade ederek, "2022 yılını 600 bin gibi bir ziyaretçiyle kapattık. 2023 yılı hedefimizde 1 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırlamak istiyoruz. Otel olarak en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bayram, Abant'ın her mevsim güzel olduğunu dile getirerek, "Abant'a Orta Doğu ülkelerinden özellikle temmuz ve ağustos aylarında ilgi oluyor. Ziyaretçilerimiz Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai'den, ağırlık olarak Suudi Arabistan'dan gelmekte." dedi.

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